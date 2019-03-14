"Пампушка": Каменских восхитила сеть сексуальными формами

Украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото, которое вызвало восторг у ее поклонников. Так, на нем артистка позирует в коротком топе, который оголяет ее живот и яркой юбке.

Пользователи сети отметили, что Каменских великолепно выглядит, а этот наряд подчеркивает ее сексуальную фигуру. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

instagram.com/kamenskux

"Красотка", "Супер! Великолепно!", "Очень красивый и шикарный образ", "Пампушка!", - пишут в сети.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL:

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