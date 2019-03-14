"Пампушка": Каменских восхитила сеть сексуальными формами

Украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото, которое вызвало восторг у ее поклонников. Так, на нем артистка позирует в коротком топе, который оголяет ее живот и яркой юбке.
Пользователи сети отметили, что Каменских великолепно выглядит, а этот наряд подчеркивает ее сексуальную фигуру. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.
instagram.com/kamenskux
"Красотка", "Супер! Великолепно!", "Очень красивый и шикарный образ", "Пампушка!", - пишут в сети.
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию.
Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.
17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.
Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!