Памеле Андерсон — 53: как менялась горячая cупермодель Playboy

1 июля звезде сериала "Спасатели Малибу", актрисе и фотомодели Памеле Андерсон исполняется 52 года.

Она родилась в городке Ледисмит, Британская Колумбия. Ее мать, Кэрол, работала официанткой, а отец, Барри Андерсон, был мастером по обслуживанию каминов. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась внешность секс-символа с годами.

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В 1985 году Андерсон окончила школу и устроилась преподавателем физкультуры в Ванкувере. На одном из местных футбольных матчей ее запечатлела крупным планом камера и показала на местном телевидении. После этого на девушку обратила внимание одна пивоваренная компания, предложившая ей рекламный контракт.

1989 год trinixy.ru

В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией: снималась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV.

Ноябрь 1994 года trinixy.ru

С 1992 года начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.

Август 1992 года trinixy.ru

Август 1993 года trinixy.ru

Октябрь 1994 года trinixy.ru

Июль 1996 года trinixy.ru

Февраль 1999 года trinixy.ru

Апрель 2000 год trinixy.ru

2004 год trinixy.ru

2004 год trinixy.ru

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Как ранее писал OBOZREVATEL, американская актриса Памела Андерсон призналась, что пострадала от насилия со стороны французского футболиста Адиля Рами, с которым она познакомилась на Каннском кинофестивале в 2017 году.

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