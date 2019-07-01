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Памеле Андерсон — 53: как менялась горячая cупермодель Playboy

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1 июля звезде сериала "Спасатели Малибу", актрисе и фотомодели Памеле Андерсон исполняется 52 года.

Она родилась в городке Ледисмит, Британская Колумбия. Ее мать, Кэрол, работала официанткой, а отец, Барри Андерсон, был мастером по обслуживанию каминов. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась внешность секс-символа с годами.

Памеле Андерсон — 53: как менялась горячая cупермодель Playboy

peopletalk.ru

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В 1985 году Андерсон окончила школу и устроилась преподавателем физкультуры в Ванкувере. На одном из местных футбольных матчей ее запечатлела крупным планом камера и показала на местном телевидении. После этого на девушку обратила внимание одна пивоваренная компания, предложившая ей рекламный контракт.

1989 год

1989 год

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В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией: снималась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV.

Ноябрь 1994 года

Ноябрь 1994 года

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С 1992 года начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.

Август 1992 года

Август 1992 года

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Август 1993 года

Август 1993 года

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Октябрь 1994 года

Октябрь 1994 года

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Июль 1996 года

Июль 1996 года

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Апрель 2000 год

Апрель 2000 год

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2004 год

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2004 год

2004 год

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2004 год

2004 год

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2008 год

2008 год

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Памеле Андерсон — 53: как менялась горячая cупермодель Playboy

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Как ранее писал OBOZREVATEL, американская актриса Памела Андерсон призналась, что пострадала от насилия со стороны французского футболиста Адиля Рами, с которым она познакомилась на Каннском кинофестивале в 2017 году.

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Персона
Памела Андерсон
Место
США
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