Памеле Андерсон — 53: как менялась горячая cупермодель Playboy

1 июля звезде сериала "Спасатели Малибу", актрисе и фотомодели Памеле Андерсон исполняется 52 года.
Она родилась в городке Ледисмит, Британская Колумбия. Ее мать, Кэрол, работала официанткой, а отец, Барри Андерсон, был мастером по обслуживанию каминов. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась внешность секс-символа с годами.
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В 1985 году Андерсон окончила школу и устроилась преподавателем физкультуры в Ванкувере. На одном из местных футбольных матчей ее запечатлела крупным планом камера и показала на местном телевидении. После этого на девушку обратила внимание одна пивоваренная компания, предложившая ей рекламный контракт.
1989 год
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В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией: снималась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV.
Ноябрь 1994 года
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С 1992 года начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.
Август 1992 года
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Август 1993 года
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Октябрь 1994 года
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Июль 1996 года
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Февраль 1999 года
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Апрель 2000 год
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2004 год
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2004 год
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2004 год
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2008 год
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Февраль 2011 года
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2014 World Music Awards
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2014 год
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2015 год
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2016 год
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Как ранее писал OBOZREVATEL, американская актриса Памела Андерсон призналась, что пострадала от насилия со стороны французского футболиста Адиля Рами, с которым она познакомилась на Каннском кинофестивале в 2017 году.
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