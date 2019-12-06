Главная Новости
6 декабря • обновлено в 22:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Палец с ноги стал спасением: в США провели уникальную операцию

943
Читать материал на украинском

Хирурги пришили американцу из Мичигана новый большой палец на руке после жуткой травмы.

По данным The Daily Mail, Эйден Адкинс из Карсон-Сити случайно отпилил себе важную часть руки, когда делал из дерева в собственном гараже игрушку для своей девушки.

Парня срочно госпитализировали, а врачи сказали, что у него есть всего четыре часа, чтобы снова прикрепить большой палец. Однако его так и не смогли найти, потому хирургам пришлось импровизировать.

Эйден Адкинс отпилил палец на руке

Эйден Адкинс отпилил палец на руке

dailymail

Новости
Очки могут привести к импотенции: врач предупредил об опасности

Адкинс после размышлений решил, что большой палец на руке ему все же необходим для работы, потому решил лишиться пальца на ноге. Таким образом, парень вновь стал обладателем "пятерни".

Эйден Адкинс – нога

Эйден Адкинс – нога

dailymail

"Наконец-то у меня снова есть большой палец! Врачам нравится, как он выглядит", – признался он после операции.

Медики признались, что рука функционировала хорошо. Новый палец с ноги сгибался и выпрямлялся.

Эйден Адкинс – большой палец на руке с ноги

Эйден Адкинс – большой палец на руке с ноги

dailymail

Эйден Адкинс – рука после операции

Эйден Адкинс – рука после операции

dailymail

Эйден Адкинс пришил палец с ноги на руку

Эйден Адкинс пришил палец с ноги на руку

dailymail

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно хирурги во Львове восстановили ухо девятилетней девочке с врожденным пороком – микротией. Для создания ушной раковины медики городской клинической больницы использовали хрящ с реберной дуги.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Дмитрий Гриневич
Место
США
Теги
медицина фотографии пластическая хирургия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги