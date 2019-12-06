Палец с ноги стал спасением: в США провели уникальную операцию

Хирурги пришили американцу из Мичигана новый большой палец на руке после жуткой травмы.

По данным The Daily Mail, Эйден Адкинс из Карсон-Сити случайно отпилил себе важную часть руки, когда делал из дерева в собственном гараже игрушку для своей девушки.

Парня срочно госпитализировали, а врачи сказали, что у него есть всего четыре часа, чтобы снова прикрепить большой палец. Однако его так и не смогли найти, потому хирургам пришлось импровизировать.

Эйден Адкинс отпилил палец на руке dailymail

Адкинс после размышлений решил, что большой палец на руке ему все же необходим для работы, потому решил лишиться пальца на ноге. Таким образом, парень вновь стал обладателем "пятерни".

Эйден Адкинс – нога dailymail

"Наконец-то у меня снова есть большой палец! Врачам нравится, как он выглядит", – признался он после операции.

Медики признались, что рука функционировала хорошо. Новый палец с ноги сгибался и выпрямлялся.

Эйден Адкинс – большой палец на руке с ноги dailymail

Эйден Адкинс – рука после операции dailymail

Эйден Адкинс пришил палец с ноги на руку dailymail

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