Пахмутову и Добронравова госпитализировали с COVID-19

София Ковнир Люди 21:03, 22.12.2020

Композитора Александру Пахмутову и ее супруга, поэта-песенника Николая Добронравова госпитализировали с коронавирусом. Сейчас пара находится в центральной клинической больнице.

По словам близкой знакомой семьи, знаменитости чувствуют себя нормально. Об этом сообщает издание "Интерфакс".

  • Стоит отметить, Александра Пахмутова – советская и российская композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР.

Александра Пахмутова
Бит Жизни

В 1956 году вышла замуж за поэта Николая Добронравова, который написал много стихов на ее музыку, вместе они стали соавторами популярных песен.

  • Николай Добронравов – советский и российский поэт-песенник, актер. Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.

Александру Пахмутову и Николая Добронравова госпитализировали с коронавирусом
"КП"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую актрису 71-летню Ирину Муравьеву госпитализировали с COVID-19. Ей стало плохо еще 10 декабря, а сейчас ее состояние ухудшилось.

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