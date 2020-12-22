Пахмутову и Добронравова госпитализировали с COVID-19

Композитора Александру Пахмутову и ее супруга, поэта-песенника Николая Добронравова госпитализировали с коронавирусом. Сейчас пара находится в центральной клинической больнице.

По словам близкой знакомой семьи, знаменитости чувствуют себя нормально. Об этом сообщает издание "Интерфакс".

Стоит отметить, Александра Пахмутова – советская и российская композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР.

В 1956 году вышла замуж за поэта Николая Добронравова, который написал много стихов на ее музыку, вместе они стали соавторами популярных песен.

Николай Добронравов – советский и российский поэт-песенник, актер. Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую актрису 71-летню Ирину Муравьеву госпитализировали с COVID-19. Ей стало плохо еще 10 декабря, а сейчас ее состояние ухудшилось.