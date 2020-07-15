Телеведущая Маричка Падалко прокомментировала инцидент в прямом эфире ТСН, во время которого у нее выпал передний зуб.

В Instagram Падалко рассказала, что зуб ей случайно выбила дочь более 10 лет назад и лишь недавно ведущая решилась полноценно решить проблему.

"Просто именно сейчас я решила исправить неприятность, которая произошла более 10 лет назад. У меня в спальне стоял металлический будильник, который однажды заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его и начала размахивать вокруг спящей мамы. И только я зевнула, как маленькая ручка отбила мне половину зуба.

Сейчас я решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло", – рассказала Падалко.

Ведущая добавила, что многие зрители обратили внимание на этот инцидент, но после завершения выпуска новостей она получила много комментариев в поддержку.

"В любой ситуации сохраняем спокойствие", – добавила она.

Маричка Падалко. Фото - instagram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в семье телеведущей новостей на 1+1 Марички Падалко и политика Егора Соболева случилась трагедия. Телезвезда потеряла родного человека.