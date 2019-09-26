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27 сентября • обновлено в 19:30
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Падала в обморок, а шея напоминала печеное яблоко: всплыли новые детали о Заворотнюк

57.5т Читать материал на украинском

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас лечится от рака в одной из больниц Москвы, оказывается, 10 лет назад уже была не совсем здорова.

По словам гримерши, которая работала с артисткой на съемочной площадке "Моей прекрасной няни", Заворотнюк не раз теряла сознание, и ей вызывали "Скорую". Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

"Настя чувствовала себя неважно. У нее часто болела голова, могло быть головокружение. Бывало, на съемках она даже падала в обморок. Все это мы списывали на усталость и диеты", — рассказала собеседница издания.

Падала в обморок, а шея напоминала печеное яблоко: всплыли новые детали о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: rg.ru

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Также гримерша добавила, что у Заворотнюк регулярно появлялись аллергии на коже, а ее шея выглядела "как печеное яблоко". К слову, такой же симптом девушка видела и у Жанны Фриске.

"У Насти была очень чувствительная кожа. У нее часто происходили какие-то аллергические реакции, появлялись воспаления на коже. Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса", — подытожила она.

Падала в обморок, а шея напоминала печеное яблоко: всплыли новые детали о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото из Instagram

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
Боги,что за идиоты на Окраинушки?
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Ama Deus
Ama Deus
70rus xxx, в твоем случае психиатрия - бессильна...
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