Оззи Осборн изменился до неузнаваемости из-за серьезной болезни. Фото

Папарацци сфотографировали 71-летнего фронтмена рок-группы Black Sabbath Оззи Осборна во время поездки на автомобиле с женой Шэрон в Лос-Анджелесе (США). Из-за болезни Паркинсона музыкант изменился до неузнаваемости.

Так, на снимках, опубликованных в Daily Mail, рокер изображен с седыми и зачесанными в хвост волосами. Отметим, что Осборн несколько месяцев не появлялся на публике (фото смотрите ниже).

О том, что у звезды были проблемы со здоровьем, публика узнала в январе 2020 года, хотя болезнь диагностировали еще в феврале 2019 года. Ранее Осборн заявлял, что хочет вернуться на сцену и в шоу-бизнес, как только будет чувствовать себя лучше.

Фронтмен Black Sabbath изменился до неузнаваемости Фото: Backgrid

Отметим, болезнь Паркинсона – это заболевание, в результате которого преждевременно стареют клетки нервной системы. Жена рокера ранее рассказывала, что из-за пандемии пришлось отложить лечение певца в швейцарской клинике, куда он должен был отправиться 8 апреля 2020 года.

Оззи Осборн до и после обнаружения болезни

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