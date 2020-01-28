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28 января • обновлено в 15:35
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"Отзовите свои проклятия!" Ургант прервал молчание и ответил обиженным на него верующим

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Российский ведущий Иван Ургант впервые прокомментировал критику со стороны православных активистов. Так, недавно телеведущему пожелали "заболеть раком" после того, как тот якобы оскорбил чувства верующих.

В своем обращении к верующим попросил тех "отозвать свои проклятия". Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу "Вечерний Ургант".

"Отзовите свои проклятия!" Ургант прервал молчание и ответил обиженным на него верующим

Скриншот из видео

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"Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то, оскорбить чьи-то чувства или кого-то лично. Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия", - сказал Ургант.

Телеведущий добавил,что испытывает чувство гордости за то, что стал первым рабочим вопросом для генерального прокурора РФ, к которому обратился депутат Госдумы Николай Земцов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, православные активисты разозлились из-за коллажа, который показывали в начале программы: на нем Николас Кейдж был изображен в образе родившегося Иисуса Христа, а вокруг него стояли Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Иван Ургант
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