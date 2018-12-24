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''Отвратительно и вульгарно!'' "Женский квартал" опозорился пародией на Тину Кароль

8.3тЧитать материал на украинском

Юмористическое шоу "Женский квартал" сделал пародию на песню "Дикая вода" украинской певицы Тины Кароль, чем вызвал гнев поклонников в сети.

Ее исполнила Вера Кекелия. Подписчики посчитали, что она просто завидует знаменитости (чтобы посмотреть видео выступления и оригинал песни, проскрольте до конца страницы).

"Не нужно было делать такие слова, а-ля: перейду сразу в крик, могу сесть на стул, могу лечь на стул и петь вот так. Может быть, они не хотели сделать что-то обидное, но слишком тонка грань между безобидным юмором и глупой насмешкой", - прокомментировала Славинская.

"Эта пародия была неуместной вообще. Ладно, уже если захотели сделать пародию, то сделайте это смешно. А это не то не другое, бред", "Отвратительно и вульгарно", "Не смешно", - поддержали юзеры.

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"Отстой пародия", "Безтолковая, глупая пародия, которая абсолютно не заслуживает внимания, а тем более смеха", - добавили комментаторы.

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram

''Отвратительно и вульгарно!'' "Женский квартал" опозорился пародией на Тину Кароль
''Отвратительно и вульгарно!'' "Женский квартал" опозорился пародией на Тину Кароль
''Отвратительно и вульгарно!'' "Женский квартал" опозорился пародией на Тину Кароль

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком, на котором она позировала в белом прозрачном топе без белья. Обольстительный наряд покорил подписчиков звезды, о чем они незамедлительно сообщили ей в комментариях.

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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Іванов Іван
Іванов Іван
Как по мне - пародия на порядок интереснее оригинала. Есть драйв. А клип - полный отстой. Вообще ни о чем. Да и моя любимая певица как то незаметно превратилась в какую то ботоксную куклу. Очень жаль...
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