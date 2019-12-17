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17 декабря • обновлено в 08:15
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"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото

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Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана снова поделилась откровенной фотографией.

На черно-белом снимке, который 50-летняя Бондарчук опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в сексуальном черном купальнике с высокими вырезами и туфлях на каблуках.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Инстаграм

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Наряд подчеркнул длинные стройные ноги и соблазнительные ягодицы женщины.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Инстаграм

Впрочем многие поклонники, увидев снимок, были возмущены и полуголой Светланой в кадре, и слишком откровенным нарядом. По мнению фанатов, в таком возрасте звезде не стоит гоняться за эпатажем.

А некоторые подписчики и вовсе заявили, что шикарная фигура Бондарчук – фотошоп.

"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото
"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото
"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото
"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото
"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото
"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото
"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото
"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото
"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото
"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото
"Отвратительно и некрасиво": 50-летнюю экс-жену Бондарчука разнесли за откровенное фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что новый возлюбленный Светланы Бондарчук Сергей Харченко опубликовал откровенный снимок своей избранницы. На нем 50-летняя женщина позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела полотенцем.

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Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Бондарчук
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Думал увидеть типичную 50 летнюю женщину а тут девушка 35 лет
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