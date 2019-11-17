Ответил коротко: стало известно, как Зеленский отреагировал на скандальную песню о поджоге дома Гонтаревой

Президент Украины Владимир Зеленский коротко прокомментировал скандал вокруг хора имени Григория Веревки, который высмеял поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом рассказал в комментарии Екатерине Осадчей актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Зеленский отреагировал на скандал вокруг хора Веревки

"Я написал ему: "ну что?". Он сказал: "отож". И все. Это юмор, это шутки. Это шутки, нужно на это смотреть как-то легче. Но мне кажется, что, если Владимир Александрович сегодня не был бы президентом страны, этот номер зашел бы, все бы смеялись и не было бы ни замечаний, ни проблем – ничего", – сказал Пикалов.

По его словам, теперь "Кварталу" придется осторожнее писать сценарии по поводу тех, кого высмеивают юмористы, после скандала, который разгорелся по всей стране.

Пикалов рассказал о реакции Зеленского на песню про поджог дома Гонтаревой Кадр из видео

"Это проблемы этих людей, но после этого случая, наверное, будем делать так, чтобы никому не навредить, потому что накинулись на хор Веревки. Они поют очень красиво. Они что, после этого номера плохо начали петь", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 октября в сети появилось видео нового концерта "Вечернего квартала". Один из номеров юмористов – песня "Горела хата", высмеивающая скандал вокруг поджога дома Гонтаревой в Киеве, – вызвал ажиотаж и волну критики в сети.

Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой за скандальную песню.

Также руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец сделал заявление, оправдываясь за выступление.

Позже Бородянский заявил, что хор не будут наказывать за песню.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!