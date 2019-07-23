Ответ Виторгану? Собчак показала трогательный поцелуй с Богомоловым

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак, которая развелась с актером Максимом Виторганом, показала трогательное видео со своим новым возлюбленным, режиссером Константином Богомоловым.

Так, пара поехала вместе на отдых и там, во время прогулки Собчак трогательно поцеловала мужчину. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Константин Богомолов и Ксения Собчак PeopleTalk

"Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!", - подписала словами из песни "Маленькая страна" видео Собчак.

В сети предположили, что Собчак выложила видео после того, как в появилась информация о том, что ее бывший супруг Максим Виторган был замечен в Одессе со своей новой возлюбленной.

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"Виторган с Нино выложил. Вот и ее ответ", "Она от каждого мужика счастлива", "Просто можно порадоваться за Макса Виторгана! Отвело", "Какие грустные глаза у Богомолова", - пишут в сети.

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