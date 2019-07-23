Ответ Виторгану? Собчак показала трогательный поцелуй с Богомоловым

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак, которая развелась с актером Максимом Виторганом, показала трогательное видео со своим новым возлюбленным, режиссером Константином Богомоловым.
Так, пара поехала вместе на отдых и там, во время прогулки Собчак трогательно поцеловала мужчину. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.
Константин Богомолов и Ксения Собчак
PeopleTalk
"Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!", - подписала словами из песни "Маленькая страна" видео Собчак.
В сети предположили, что Собчак выложила видео после того, как в появилась информация о том, что ее бывший супруг Максим Виторган был замечен в Одессе со своей новой возлюбленной.
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"Только никому..."
"Виторган с Нино выложил. Вот и ее ответ", "Она от каждого мужика счастлива", "Просто можно порадоваться за Макса Виторгана! Отвело", "Какие грустные глаза у Богомолова", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган официально расстались в марте 2019 года.
Уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
Также Собчак и Виторган пересеклись на светском мероприятии на Кипре, вызвав подозрения, будто они снова вместе.
В ответ на это Богомолов показал интригующий кадр с Собчак, подчеркнув, что это "ответ бывшему".
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