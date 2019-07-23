Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Ответ Виторгану? Собчак показала трогательный поцелуй с Богомоловым

543 Читать материал на украинском

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак, которая развелась с актером Максимом Виторганом, показала трогательное видео со своим новым возлюбленным, режиссером Константином Богомоловым.

Так, пара поехала вместе на отдых и там, во время прогулки Собчак трогательно поцеловала мужчину. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак

PeopleTalk

Новости
"Над Асмус так шути!" Оскорбительное видео Харламова про Волочкову вызвало скандал

"Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!", - подписала словами из песни "Маленькая страна" видео Собчак.

В сети предположили, что Собчак выложила видео после того, как в появилась информация о том, что ее бывший супруг Максим Виторган был замечен в Одессе со своей новой возлюбленной.

Виторгана засекли на пляже с Нино Нинидзе

Виторгана засекли на пляже с Нино Нинидзе

"Только никому..."

"Виторган с Нино выложил. Вот и ее ответ", "Она от каждого мужика счастлива", "Просто можно порадоваться за Макса Виторгана! Отвело", "Какие грустные глаза у Богомолова", - пишут в сети.

Ответ Виторгану? Собчак показала трогательный поцелуй с Богомоловым
Ответ Виторгану? Собчак показала трогательный поцелуй с Богомоловым
Ответ Виторгану? Собчак показала трогательный поцелуй с Богомоловым
Ответ Виторгану? Собчак показала трогательный поцелуй с Богомоловым
Ответ Виторгану? Собчак показала трогательный поцелуй с Богомоловым
Ответ Виторгану? Собчак показала трогательный поцелуй с Богомоловым
Ответ Виторгану? Собчак показала трогательный поцелуй с Богомоловым

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персоны
Ксения Собчак Максим Виторган Константин Богомолов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel