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"Оттуда все бегут к нам": Фанатка Путина Валерия разразилась абсурдным заявлением об Украине

1.4тЧитать материал на украинском

Российская певица Валерия, которая поддерживает президента РФ Владимира Путина и аннексию Крыма, отличилась абсурдным заявлением об Украине.

В интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" она заявила, что в стране нет экономики и все разрушено. Так Валерия прокомментировала вопрос о том, много ли она работы потеряла из-за запрета на въезд в Украину (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не много потеряла работы из-за запрета, потому что где там особо работать осталось? Все украинские артисты к нам приехали, там что осталось? Там экономики нет, все разрушено. Конечно плохо, что мы разделены и из меня сделали врага народа, но какой-то момент был острый", — сказала Валерия.

"Оттуда все бегут к нам": Фанатка Путина Валерия разразилась абсурдным заявлением об Украине

певица Валерия

Фото: aif.ru

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Также певица добавила, что надеется на то, что президент Украины Владимир Зеленский снимет запрет на въезд российских артистов в страну.

"Конечно, я надеюсь. Но это не означает, что я завтра туда поеду. Но просто сам факт и какая-то несправедливость...А почему собственно то мне запретили въезд?", — отметила Валерия.

"Оттуда все бегут к нам": Фанатка Путина Валерия разразилась абсурдным заявлением об Украине

Кадр из интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия написала, что отдала бы свой голос на президентских выборах за Владимира Зеленского, потому что он "умный, здравомыслящий человек, сможет остановить беспредел в отношении артистов, музыкантов и представителей других творческих профессий".

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Персона
Валерия Пригожина
Место
Россия
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Тарас Бор
Тарас Бор
"Экономики нет и всё разрушено.Но если снимите запрет,я приеду."Но нахуа быть ну настолько тупой??!!!!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Очередная тупая самка коцаба. На паРаше другие не водятся!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну все конкретно. Ми ж канібали.
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