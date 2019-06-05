"Оттуда все бегут к нам": Фанатка Путина Валерия разразилась абсурдным заявлением об Украине

Российская певица Валерия, которая поддерживает президента РФ Владимира Путина и аннексию Крыма, отличилась абсурдным заявлением об Украине.

В интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" она заявила, что в стране нет экономики и все разрушено. Так Валерия прокомментировала вопрос о том, много ли она работы потеряла из-за запрета на въезд в Украину (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не много потеряла работы из-за запрета, потому что где там особо работать осталось? Все украинские артисты к нам приехали, там что осталось? Там экономики нет, все разрушено. Конечно плохо, что мы разделены и из меня сделали врага народа, но какой-то момент был острый", — сказала Валерия.

певица Валерия Фото: aif.ru

Также певица добавила, что надеется на то, что президент Украины Владимир Зеленский снимет запрет на въезд российских артистов в страну.

"Конечно, я надеюсь. Но это не означает, что я завтра туда поеду. Но просто сам факт и какая-то несправедливость...А почему собственно то мне запретили въезд?", — отметила Валерия.

Кадр из интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия написала, что отдала бы свой голос на президентских выборах за Владимира Зеленского, потому что он "умный, здравомыслящий человек, сможет остановить беспредел в отношении артистов, музыкантов и представителей других творческих профессий".

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