"Оттепель" настала? В СБУ впустят в Украину одиозных актеров-крымнашистов

Служба безопасности Украины не видит оснований для запрета на въезд российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в оккупированном РФ Крыму.

"Сообщаем, что на данный момент основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют", - отмечают в спецслужбе в ответ на запрос "Цензор.нет".

Колесников, Удовиченко, Башаров Афиша спектакля "Идея фикс"

При этом в СБУ просят полицию принять усиленные меры безопасности во время театрального представления с участие Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове".

Однако, по информации издания, Госпогранслужба все равно не пустит актеров через границу Украины.

Отметим, что Башаров и Колесников внесены в базу сайта "Миротворец" за посещение Крыма после аннексии.

Как сообщал OBOZREVATEL, российской группе "Воровайки", которая планировал концерты в Украине, запретили въезд в страну на три года.

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