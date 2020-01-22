Отсидел и избил родную бабушку: чем занимается скандальный сын пресс-секретаря Путина

Старший сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 30-летний Николай Песков нередко становится объектом внимания для прессы, хотя и ведет довольно непубличный образ жизни.

Так, в адрес сына Пескова звучали обвинения в том, что он якобы имеет две судимости за ограбление в Англии, а в России живет на широкую ногу, при этом нигде не работая. Чем занимается Николай Песков, что о нем известно, – далее в материале OBOZREVATEL.

instagram.com/nd_peskov

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Николай Песков родился в 1990 году, в браке Дмитрия Пескова и его первой жены Анастасии Буденной, внучки советского полководца Семена Буденного. В начале 90-х родители Николая разошлись: супруга политика не выдержала строгих ограничений, которых требовала должность Пескова (тогда он работал в МИД).

Николай с матерью переехал в Великобританию, где Буденная снова вышла замуж, и сын Пескова получил фамилию отчима – Чоулз.

Николай Песков, Лиза Пескова и Дмитрий Песков instagram.com/nd_peskov

Повзрослев, Николай Песков вернулся в Россию. Весной 2012 года его забрали в армию, он служил в ракетных войсках и участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве.

Отметим, мать Николая Пескова Анастасия Буденная в Англии еще несколько раз выходила замуж, став матерью еще пятерых детей. По некоторым сведениям, она умерла в 2012 году.

Первая жена Дмитрия Пескова Анастасия Буденная irma-stream.ru

Сейчас Николай Песков тесно общается с отцом и его новой семьей. Он часто гостит в доме у Дмитрия Пескова и его третьей жены Татьяны Навки и ездит отдыхать с ними и своими многочисленными братьями и сестрами (у Пескова от второй жены есть дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени, а от Навки – дочь Надежда).

Николай Песков с семьей instagram.com/nd_peskov

Николай Песков с семьей instagram.com/nd_peskov

instagram.com/nd_peskov

instagram.com/nd_peskov

При этом еще в 2017 году Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о Николае Чоулзе, согласно которому старший сын Пескова отсидел за ограбление в Англии, избил родную бабушку, а также был уволен за неграмотность с телеканала Russia Today.

Так, по информации ФБК, в Великобритании Чоулз дважды привлекался к ответственности за нападения.

instagram.com/nd_peskov

Оба инцидента произошли в 2009 году. Сначала Николай Чоулз отобрал телефон у девушки, и суд приговорил его к 10 месяцам заключения условно. Но спустя три недели он вместе с двумя друзьями избил подростка и забрал у него деньги. Чоулз получил 15 месяцев тюремного срока.

Приблизительно в 2011-2012 годах Николай Чоулз-Песков вернулся в Россию, говорится в расследовании Навального. Причем в России против сына Пескова якобы тоже было открыто административное дело о невыплате алиментов на дочь.

Иск подала Евгения Чердакова, дело рассматривалось в ноябре 2012 года в суде города Чебоксары (Чувашская Республика, Россия).

Николай Песков с дочкой instagram.com/nd_peskov

Кроме того, Insider писал, что в 2014 году бабушка Николая по материнской линии Инесса Буденная написала на внука заявление в полицию: женщина утверждала, что Николай ее избил. Спустя несколько дней Буденная отказалась от претензий и дело закрыли.

Также в расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что в 2012 году сын Пескова несколько месяцев работал на кремлевском телеканале Russia Today, но "ушел, так как столкнулся с достаточно серьезной для журналиста проблемой: он плохо говорил и писал и по-русски, и по-английски".

instagram.com/nd_peskov

На момент публикации расследования Николай Песков жил в квартире площадью 110 квадратных метров на Большой Дорогомиловской улице в Москве, ранее он владел и квартирой на Рублевке, но продал ее.

Также в СМИ писали, что сын Пескова часто меняет автомобили, ездит за границу, отдыхает на яхтах и летает на частных самолетах.

Николай Песков и Джон Траволта instagram.com/nd_peskov

Дмитрий и Николай Песковы и Джон Траволта instagram.com/nd_peskov

При этом тогда Николай подтвердил, что нигде не работает, а расследование Навального назвал "кошмаром", "провокацией" и "ужасом".

"Это кошмар какой-то просто", "Ну, а чем еще можно это считать. Ужас", – сказал он агентству РБК, отказавшись от дальнейших комментариев.

В марте 2019 года в СМИ появилась информация, что человек по имени Николай Чоулз стал совладельцем московской бургерной "Донербургер". Чоулзу в ней принадлежит 50%. Другой половиной фирмы владеет некая Тайбат Али-Валиевна Карааслан.

Дмитрий Песков и Николай Песков instagram.com/nd_peskov

Николай Песков и Татьяна Навка instagram.com/nd_peskov

Дмитрий Песков и Николай Песков instagram.com/nd_peskov

Судя по странице Николая Пескова в Инстаграм, он увлекается конным спортом, футболом и рыбалкой. По информации СМИ, он посещает также московские бойцовские клубы, где его знают под прозвищем Никсон.

Помимо прочего, Николай Песков работает креативным директором в московской промоутерской компании Fight Nights (организация спортивных шоу и светских мероприятий).

Николай Песков и Конор Мак-Грегор instagram.com/nd_peskov

Николай Песков и Конор Мак-Грегор instagram.com/nd_peskov

instagram.com/nd_peskov

instagram.com/nd_peskov

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