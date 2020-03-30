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30 марта • обновлено в 19:13
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Отрезала волосы: Асмус удивила новой безумной выходкой на камеру. Фото и видео

3.1т
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Российская актриса Кристина Асмус обескуражила поклонников неожиданной выходкой.

Так, звезда сама себе обстригла длинные локоны и показала это на камеру. Кристина позировала в черном комбинезоне и с алой помадой на губах. Соответствующие фото и видео она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

"Ну что? Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу? Получите, распишитесь. Пока салоны красоты на карантине, я постриглась в объективе гениального Валентина Блоха", – написала Асмус.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Поклонники бурно отреагировали на резкое преображение Асмус. Многие отметили, что им понравилась новая стрижка звезды. А другие написали, что не поняли, зачем Кристина это сделала.

Отрезала волосы: Асмус удивила новой безумной выходкой на камеру. Фото и видео
Отрезала волосы: Асмус удивила новой безумной выходкой на камеру. Фото и видео
Отрезала волосы: Асмус удивила новой безумной выходкой на камеру. Фото и видео
Отрезала волосы: Асмус удивила новой безумной выходкой на камеру. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус поделилась пикантными фото и рассказала о новой роли. Актриса сыграла в полнометражной ленте "Китобой" девушку из секс-видеочата.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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Комментарии
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Безмозглая самка Кацaaпа!
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1
1
Julius Evola
Julius Evola
Сумасшедшая бл@дина
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3
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Julius Evola, баран - да ты бываешь в адеквате! Вот только бараном ты так и остаешься, мусор росейский! И еще плагиатором, пaдаль помойная! Фу, меpзота!
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