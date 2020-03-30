Отрезала волосы: Асмус удивила новой безумной выходкой на камеру. Фото и видео

Российская актриса Кристина Асмус обескуражила поклонников неожиданной выходкой.

Так, звезда сама себе обстригла длинные локоны и показала это на камеру. Кристина позировала в черном комбинезоне и с алой помадой на губах. Соответствующие фото и видео она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

"Ну что? Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу? Получите, распишитесь. Пока салоны красоты на карантине, я постриглась в объективе гениального Валентина Блоха", – написала Асмус.

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Поклонники бурно отреагировали на резкое преображение Асмус. Многие отметили, что им понравилась новая стрижка звезды. А другие написали, что не поняли, зачем Кристина это сделала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус поделилась пикантными фото и рассказала о новой роли. Актриса сыграла в полнометражной ленте "Китобой" девушку из секс-видеочата.

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