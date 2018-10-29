Отреклась от престола ради любви: принцесса Японии вышла замуж

Принцесса Японии Аяко 29 октября отказалась от статуса члена императорской семьи и вышла замуж за представители незнатного рода.

Как сообщает People, церемония бракосочетания состоялась в историческом храме Мэйдзи в Токио. На свадьбе собралось всего около 30 членов семьи. Женихом принцессы оказался 32-летний сотрудник судоходной компании Кей Мория (чтобы посмотреть видео с церемонии, проскрольте до конца страницы).

"Меня переполняет радость от того, что мы поженились и что так много людей пришли поздравить нас в храм Мэйдзи", - рассказала 28-летняя Аяко.

Принцесса Аяко и Кей Мория АР

По данным издания, она облачилась на церемонию бракосочетания в традиционное придворное кимоно и юбку хакама, а волосы убрала в стиле "osuberakashi", который характерен для женщин высокого рода. После подписания контракта она взяла фамилию мужа.

Аяко является третьей дочерью покойного двоюродного брата императора Акихито, принца Такамадо. Члены семьи имеют право свободно избирать супругов. Император Акихито был первым, кто женился на женщине незнатного рода. С императрицей Митико он познакомился на теннисном корте.

WATCH: Japan's Princess Ayako married a commoner in a ritual-filled ceremony Monday at Tokyo's Meiji Shrine. pic.twitter.com/1HZjsV3K8Z — euronews (@euronews) 29 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно закону Императорского Дома, женщины теряют свой статус, когда выходят замуж за простолюдина. О намерении Аяко стало известно еще летом.