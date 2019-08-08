Отреклась от фамилии: что известно о дочери экс-президента Киргизии

Дочь задержанного бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия отреклась от фамилии и вышла замуж за простого русского программиста.

Издание Super выяснило, как живет и кем является дочь опального политика, которая часто закрывает свою учетную запись в соцсетях от посторонних глаз.

"Алия Шагиева с детства носит фамилию матери, чтобы никто из ее знакомых не был в курсе, чья она дочь. Девушка живет тихой семейной жизнью, занимается живописью и ведением своего творческого паблика. Однако, естественно, несмотря на свою своеобразную отчужденность от внешнего мира, Алия известна во всей Киргизии и иногда устраивает арт-вечеринки в Бишкеке", – сказано в сообщении.

Сама дочь Атамбаева пояснила, что даже меняет паспорт, чтобы не видеть заинтересованность со стороны чужих людей из-за родственных связей.

Алия - дочь Атамбаева Фото из соцсетей / super

"Можете поинтересоваться у моих друзей, какие психологические проблемы у меня из-за этого были. Помню, в школе были такие случаи, когда, зная ответ одна в классе, я намеренно не поднимала руку, только бы кто-нибудь не подумал, что я выпендриваюсь. Таких мелочных примеров — миллионы, но саможалостью я заниматься не собираюсь", – пояснила она.

Намерение о замужестве она объявила в 2016 году. Тогда пара и стала очень обсуждаемой в соцсетях. Сейчас у Алии и ее мужа Константина двое детей. Пара увлекается путешествиями по ущельям и пленочной фотографией. Оба – вегетарианцы. Родители были не против их союза.

Детское фото Алии с отцом Фото из соцсетей / super

Тем временем, портфолио художницы пополнилось несколькими выставками, арт-вечеринками и книгой, в которой она издала свои мини-заметки и рисунки. Во время попытки арестовать экс-президента, дочь заступилась за отца и обратилась к действующему президенту Киргизии.

Картина Алии Фото из соцсетей / super

Как писал OBOZREVATEL, 7 августа в кыргызстанском селе Кой-Таш спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений. В результате он начал стрелять в людей, из-за чего один спецназовец погиб, около 45 человек были ранены.

Подробнее о том, кем является экс-президент Киргизии и что сейчас происходит в стране, читайте тут. 8 августа состоялся второй штурм резиденции. В результате, по информации СМИ, Атамбаев сдался.

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