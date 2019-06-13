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Отравленного Алибасова обманули на круглую сумму

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Мошенники обманули семью отравленного средством "Крот" российского продюсера Бари Алибасова на 800 тысяч рублей, подсунув чужого кота.

11 июня "Лайф" сообщал, что любимец Чуча пропал из квартиры во время пресс-конференции, из-за чего сын Бари Алибасов-младший пообещал вознаграждение тому, кто найдет питомца (чтобы посмотреть видео с котиком, проскролльте до конца страницы).

"Вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на празднике гарантирую", — говорил он.

Алибасов с котиком

Алибасов с котиком

Instagram @alibasov_nana

И уже 13 июня, по данным Telegram-канала Mash, кот нашелся. Однако, это был "двойник" той же породі, а мошенники просто нажились на чужом несчастье.

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"Сын Алибасова объявил о премии в 800 тысяч. Этим и воспользовался аферист, который принес другого кота той же самой породы. Его у незнакомца приняла помощница Алибасова, которая особо разбираться не стала: тот был лысый, этот тоже лысый. Отдала за животное деньги и отпустила жулика с миром. Теперь не только у Цапка есть двойник", — сказано в сообщении.

Чуча

Чуча

Instagram @alibasov_nana

Тем временем, подруга Алибасова Елена Ленина уверена, что ситуация с котом – козни близкого окружения продюсера.

"Готова спорить, что кот живет себе спокойно у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря, и ждет своего хозяина. А Сергей из деликатности и по долгу службы ничего не комментирует, селфи из больниц не делает и не пиарится на болезни босса. В общем, выйдет Бари из больницы и всем все популярно разъяснит. По матери. По голове. Или по за*нице", – выразила она мнение.

Алибасов обожал Чучу

Алибасов обожал Чучу

Instagram @alibasov_nana

Чуча везде позировал

Чуча везде позировал

Instagram @alibasov_nana

Отравленного Алибасова обманули на круглую сумму

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Алибасов отравился "Кротом" 4 июня. Он получил четвертую степень ожога желудка.

  • 5 июня СМИ распространили информацию, что он умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже появилось опровержение.

  • Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение, однако сын опроверг данные, уточнив, что действительно травма может привести к смерти.

  • Он также добавил, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.

  • Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна, из которого он вышел 11 июня.

  • Семья собирается подавать иск в суд на производителя "Крота".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесскандалыНовости Россиимошенники
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