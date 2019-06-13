Отравленного Алибасова обманули на круглую сумму

Мошенники обманули семью отравленного средством "Крот" российского продюсера Бари Алибасова на 800 тысяч рублей, подсунув чужого кота.

11 июня "Лайф" сообщал, что любимец Чуча пропал из квартиры во время пресс-конференции, из-за чего сын Бари Алибасов-младший пообещал вознаграждение тому, кто найдет питомца (чтобы посмотреть видео с котиком, проскролльте до конца страницы).

"Вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на празднике гарантирую", — говорил он.

Алибасов с котиком Instagram @alibasov_nana

И уже 13 июня, по данным Telegram-канала Mash, кот нашелся. Однако, это был "двойник" той же породі, а мошенники просто нажились на чужом несчастье.

"Сын Алибасова объявил о премии в 800 тысяч. Этим и воспользовался аферист, который принес другого кота той же самой породы. Его у незнакомца приняла помощница Алибасова, которая особо разбираться не стала: тот был лысый, этот тоже лысый. Отдала за животное деньги и отпустила жулика с миром. Теперь не только у Цапка есть двойник", — сказано в сообщении.

Чуча Instagram @alibasov_nana

Тем временем, подруга Алибасова Елена Ленина уверена, что ситуация с котом – козни близкого окружения продюсера.

"Готова спорить, что кот живет себе спокойно у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря, и ждет своего хозяина. А Сергей из деликатности и по долгу службы ничего не комментирует, селфи из больниц не делает и не пиарится на болезни босса. В общем, выйдет Бари из больницы и всем все популярно разъяснит. По матери. По голове. Или по за*нице", – выразила она мнение.

Алибасов обожал Чучу Instagram @alibasov_nana

Чуча везде позировал Instagram @alibasov_nana

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