Отравление Алибасова – ложь: муж Фриске показал доказательства

Бывший муж российской певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев в эфире своей программы показал доказательства того, что отравление 72-летнего основателя группы "На-На" Бари Алибасова было ложью.
Так, Шепелев продемонстрировал скриншоты переписки между помощником Алибасова и его лечащим врачом. Из них следует, что продюсер все инсценировал.
Скриншот из видео
"Эта переписка была основой хорошо спланированной акции. Безусловно, разговор шел о том, что Бари Каримовичу необходимо плановое лечение, но речь идет о проблемах с алкоголем. Эту ситуацию было решено использовать как инфоповод и разыграть все то,свидетелями чего мы с вами стали", — заявил Шепелев.
Алибасов сказал, что уже восемь лет не употребляет алкоголь и продолжил настаивать на отравлении средством для прочистки труб. Правда, детектор лжи показал, что эти слова являются не правдой.
Скриншот из видео
В то же время экспертиза доказала, что факт отравления был, но не тем химикатом, о котором говорит основател группы "На-На". Эксперты высказали согласие с Шепелевым — они предположили, что музыкант попал в больницу после отравления алкоголем.
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыканту потребуется длительное лечение.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Тем временем, сестра продюсера считает, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.
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