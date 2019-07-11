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Отравление Алибасова – ложь: муж Фриске показал доказательства

4.6т Читать материал на украинском

Бывший муж российской певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев в эфире своей программы показал доказательства того, что отравление 72-летнего основателя группы "На-На" Бари Алибасова было ложью.

Так, Шепелев продемонстрировал скриншоты переписки между помощником Алибасова и его лечащим врачом. Из них следует, что продюсер все инсценировал.

Отравление Алибасова – ложь: муж Фриске показал доказательства

Скриншот из видео

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"Эта переписка была основой хорошо спланированной акции. Безусловно, разговор шел о том, что Бари Каримовичу необходимо плановое лечение, но речь идет о проблемах с алкоголем. Эту ситуацию было решено использовать как инфоповод и разыграть все то,свидетелями чего мы с вами стали", — заявил Шепелев.

Отравление Алибасова – ложь: муж Фриске показал доказательства

Алибасов сказал, что уже восемь лет не употребляет алкоголь и продолжил настаивать на отравлении средством для прочистки труб. Правда, детектор лжи показал, что эти слова являются не правдой.

Отравление Алибасова – ложь: муж Фриске показал доказательства

Скриншот из видео

В то же время экспертиза доказала, что факт отравления был, но не тем химикатом, о котором говорит основател группы "На-На". Эксперты высказали согласие с Шепелевым — они предположили, что музыкант попал в больницу после отравления алкоголем.

Отравление Алибасова – ложь: муж Фриске показал доказательства

Скриншот из видео

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Персоны
Дмитрий Шепелев Жанна Фриске Бари Алибасов
Место
Россия
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