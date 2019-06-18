Отравили намеренно? сестра Алибасова назвала "виновных"

Сестра российского продюсера и музыканта Бари Алибасова заявила, что его отравил средством "Крот" кто-то из семейства супруги.
Об этом она сказала в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале", продублировав уже ранее озвученное сыном продюсера и актером Станиславом Садальским предположение (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Теперь у него родня большая. Он забыл свою родню и немножко с этой фамилией Шукшиных как-то на смех пустил. Мне это не понравилось, что он увлекся сильно этой семьей Шукшиных и потерял сам себя", – заявила Зоя Алибасова.
Зоя Алибасова
Кадр из видео
По ее мнению, отрава не случайно оказалась под рукой у музыканта. Ведь она стояла, где он чистит зубы и умывается, а должна храниться совершенно в ином месте.
"Я думаю, что эту бутылочку кто-то ему подсунул. На него были очень неприятные взгляды. Когда он женился на Шукшиной, внук ненавидел его, внучка тоже, они не хотели. Но почему его ненавидели? Он же богатый", – добавила она.
Алибасов и Шукшина
Кадр из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
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