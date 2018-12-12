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''Отношусь брезгливо'': Охлобыстин высказался о связи с ''Л/ДНР''

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Российский актер Иван Охлобыстин, который является сторонником террористов "Л/ДНР" и фанатом "русского мира", рассказал о том, что думает о запрете въезда в некоторые страны.

Кроме того, он высказался о Донецке и Луганске, пояснив, зачем получил паспорт "ДНР". Об этом Охлобыстин рассказал в интервью изданию "Дни.ру".

''Отношусь брезгливо'': Охлобыстин высказался о связи с ''Л/ДНР''

Інфотаб

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Актер отметил, что безразлично относится к тому, что ему запретили въезд в некоторые страны. Он добавил, мол, "все, что хотел, я уже посмотрел".

"Я к этому отношусь брезгливо. Врагом меня объявили люди, считающие себя демократами. Получается, что они осуждают консерваторов — это вообще нонсенс какой-то. То, что мне ряд стран запретили въезд... Знаете, все, что я хотел, я уже посмотрел", — говорит Охлобыстин.

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Журналист отметил, что теперь актер может посещать только "ДНР", поскольку у него даже паспорт есть.

"Я видел отчаяние людей, которые живут в подвалах, в школу и на работу ходят под пулями. И все это длится дольше, чем Вторая мировая война. Вот и захотел им как-то помочь, поддержать своего друга Александра Захарченко. Поехал туда и попросил меня сделать гражданином Донецкой Народной Республики. Да, я искренне верю, что люди, живущие в Донецке и Луганске, имеют право на самообразование, имеют право отстаивать говорить на родном языке, жить на своей земле по тем морально-нравственным канонам, которые они считают для себя приемлемыми", — добавил Охлобыстин.

''Отношусь брезгливо'': Охлобыстин высказался о связи с ''Л/ДНР''

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, актера и режиссера Ивана Охлобыстина не пустили ни на одно из мероприятий Недели российского кино в Лондоне. Несмотря на то, что актеру удалось получить визу, присутствовать на показе фильма со своим участием и других культурных мероприятиях в рамках фестиваля он не смог.

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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Облезлый гений ,то ли актер,то ли поп расстрига ,но многодетный мачо однозначно,ударился в политику...Вот лучшая для фюрера замена. Такой же идиот!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Упоротый ублюдок.
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Курва, так і 3,14здуй до захєраста в пекло. Там котел і для тебе знайдеться.
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