''Отношусь брезгливо'': Охлобыстин высказался о связи с ''Л/ДНР''

Российский актер Иван Охлобыстин, который является сторонником террористов "Л/ДНР" и фанатом "русского мира", рассказал о том, что думает о запрете въезда в некоторые страны.

Кроме того, он высказался о Донецке и Луганске, пояснив, зачем получил паспорт "ДНР". Об этом Охлобыстин рассказал в интервью изданию "Дни.ру".

Інфотаб

Актер отметил, что безразлично относится к тому, что ему запретили въезд в некоторые страны. Он добавил, мол, "все, что хотел, я уже посмотрел".

"Я к этому отношусь брезгливо. Врагом меня объявили люди, считающие себя демократами. Получается, что они осуждают консерваторов — это вообще нонсенс какой-то. То, что мне ряд стран запретили въезд... Знаете, все, что я хотел, я уже посмотрел", — говорит Охлобыстин.

Журналист отметил, что теперь актер может посещать только "ДНР", поскольку у него даже паспорт есть.

"Я видел отчаяние людей, которые живут в подвалах, в школу и на работу ходят под пулями. И все это длится дольше, чем Вторая мировая война. Вот и захотел им как-то помочь, поддержать своего друга Александра Захарченко. Поехал туда и попросил меня сделать гражданином Донецкой Народной Республики. Да, я искренне верю, что люди, живущие в Донецке и Луганске, имеют право на самообразование, имеют право отстаивать говорить на родном языке, жить на своей земле по тем морально-нравственным канонам, которые они считают для себя приемлемыми", — добавил Охлобыстин.

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, актера и режиссера Ивана Охлобыстина не пустили ни на одно из мероприятий Недели российского кино в Лондоне. Несмотря на то, что актеру удалось получить визу, присутствовать на показе фильма со своим участием и других культурных мероприятиях в рамках фестиваля он не смог.