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''Отменяем Нацотбор'': Джамала поразила сеть новой песней

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Украинская певица Джамала презентовала свою новую песню "Solo". Композиция была написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно номинировались на Грэмми.

Lyric-видео было опубликовано на Youtube-канале исполнительницы.

Джамала

Джамала

Крым.Реалии

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Победительница Евровидения-2018 показала снятый в Киеве клип: видео

Пользователи сети отметили, что эта песня достойна представлять Украину на конкурсе Евровидение-2019.

"Отменяем Нацотбор и посылаем Джамалу в Тель Авив", "Джамалу на Евровидение", "Это нереально", "Браво Джамала! Это мировой уровень", - пишут поклонницы артистки. ﻿

''Отменяем Нацотбор'': Джамала поразила сеть новой песней
''Отменяем Нацотбор'': Джамала поразила сеть новой песней
''Отменяем Нацотбор'': Джамала поразила сеть новой песней

Как ранее писал OBOZREVATEL, Джамала показала красочные фото со своего отпуска. На них она позирует в красном купальнике в бассейне. Фотографом оказался муж артистки Бекир. Многие пользователи сети отметили, что певица прекрасно выглядит.

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