''Отменяем Нацотбор'': Джамала поразила сеть новой песней

Украинская певица Джамала презентовала свою новую песню "Solo". Композиция была написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно номинировались на Грэмми.

Lyric-видео было опубликовано на Youtube-канале исполнительницы.

Джамала Крым.Реалии

Пользователи сети отметили, что эта песня достойна представлять Украину на конкурсе Евровидение-2019.

"Отменяем Нацотбор и посылаем Джамалу в Тель Авив", "Джамалу на Евровидение", "Это нереально", "Браво Джамала! Это мировой уровень", - пишут поклонницы артистки. ﻿

Как ранее писал OBOZREVATEL, Джамала показала красочные фото со своего отпуска. На них она позирует в красном купальнике в бассейне. Фотографом оказался муж артистки Бекир. Многие пользователи сети отметили, что певица прекрасно выглядит.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!