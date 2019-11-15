Отменили концерты: Галкин обратился к журналистам и пожелал себе здоровья

Шоумен Максим Галкин успокоил фанатов из-за сообщений об отмене по указу властей концертов на фоне его высказываний о цензуре в РФ.

Соответствующее видеообращение по поводу "сенсации" СМИ он обнародовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Максим Галкин сделал заявление о его концертах

"Уважаемые журналисты! Вы уже второй день тиражируете фейковую новость, что после опубликованных отрывков с политической сатирой и юмором из моего концерта, мне запрещают концерты, их отменяют по чьему-то указанию и тому подобное. Все это вышло в СМИ после высказывания Александра Невзорова", – обратился он.

Максим Галкин заявил, что его концерты никто не отменял Кадр из видео

По словам Галкина, он понятия не имеет, откуда российский журналист взял такую информацию, однако она не соответствует действительности.

"Никто ничего мне не отменяет. Все, что запланировано у меня на ближайшие год-полтора – все должно состояться, дай Бог мне здоровья. Поэтому улыбайтесь, господа, не будьте такими серьезными", – резюмировал он.

Напомним, с критикой российских властей и цензуры в стране Галкин выступил на своем концерте в Новосибирске. Он назвал обстановку в России сложной, отметив, что на ТВ вернулись страшные времена.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Галкин пошутил над сроком правления президента РФ Владимира Путина, вызвав гнев в Госдуме.

Позже телепродюсер Леонид Мазор заявил, что у шоумена на фоне его высказываний могут начаться проблемы с концертами, однако, по его мнению, это возможно, если супруг Аллы Пугачевой начнет высмеивать власть на мероприятиях в Москве.

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