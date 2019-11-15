Главная Новости
15 ноября • обновлено в 17:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Отменили концерты: Галкин обратился к журналистам и пожелал себе здоровья

4.1т
Читать материал на украинском

Шоумен Максим Галкин успокоил фанатов из-за сообщений об отмене по указу властей концертов на фоне его высказываний о цензуре в РФ.

Соответствующее видеообращение по поводу "сенсации" СМИ он обнародовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Максим Галкин сделал заявление о его концертах

Максим Галкин сделал заявление о его концертах

"Уважаемые журналисты! Вы уже второй день тиражируете фейковую новость, что после опубликованных отрывков с политической сатирой и юмором из моего концерта, мне запрещают концерты, их отменяют по чьему-то указанию и тому подобное. Все это вышло в СМИ после высказывания Александра Невзорова", – обратился он.

Максим Галкин заявил, что его концерты никто не отменял

Максим Галкин заявил, что его концерты никто не отменял

Кадр из видео

Новости
Оскорбление сибиряков: в Госдуме отреагировали на шутки Галкина о Путине

По словам Галкина, он понятия не имеет, откуда российский журналист взял такую информацию, однако она не соответствует действительности.

"Никто ничего мне не отменяет. Все, что запланировано у меня на ближайшие год-полтора – все должно состояться, дай Бог мне здоровья. Поэтому улыбайтесь, господа, не будьте такими серьезными", – резюмировал он.

Напомним, с критикой российских властей и цензуры в стране Галкин выступил на своем концерте в Новосибирске. Он назвал обстановку в России сложной, отметив, что на ТВ вернулись страшные времена.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Галкин пошутил над сроком правления президента РФ Владимира Путина, вызвав гнев в Госдуме.

Позже телепродюсер Леонид Мазор заявил, что у шоумена на фоне его высказываний могут начаться проблемы с концертами, однако, по его мнению, это возможно, если супруг Аллы Пугачевой начнет высмеивать власть на мероприятиях в Москве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Максим Галкин Александр Невзоров
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы цензура концерт
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
10
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Россия это не хо хляндия.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прям фанаты и прям беспокоились
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги