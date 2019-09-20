"Отлучить от церкви!" В России пожаловались на Богомолова главе РПЦ

Национал-консервативное движение России написало открытое письмо главе РПЦ Патриарху Кириллу с просьбой отлучить мужа Ксении Собчак Константина Богомолова от церкви.

Свадьба пары с дальнейшим перформансем журналистки на сцене стал последней каплей. Текст обращения опубликован в социальной сети "Вконтакте" (запрещена в Украине. – Ред.) в "НКД".

Ксения Собчак и Константин Богомолов - свадьба instagram/xenia_sobchak

Авторы написали патриарху, что Собчак и Богомолов обвенчались, а перед таинством письменно засвидетельствовали раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках и пообещали больше так не поступать.

По словам представителей "НКД", Богомолов обязан внести правки в свой спектакль "Идеальный муж. Комедия" по мотивам произведений Оскара Уайльда, убрав сцены "кощунственного характера". Поясняется, что речь идет о пародии на распятие Господа, изображении священника гомосексуалистом и подобных моментах.

Собчак и Богомолов в день свадьбы в катафалке instagram/xenia_sobchak

"Режиссер может обратиться в МХТ с просьбой снять кощунственную постановку с репертуара. Режиссер может внести т.н. режиссерские правки в спектакль, касающиеся вышеописанных кощунств. В случае продолжения кощунственной постановки или отсутствия устранения кощунств, просим Вас предать Константина Богомолова Епархиальному суду города Москвы", – написали в обращении.

Напомним, что за несколько дней до этого движение подало в Генпрокуратуру РФ заявление против Ксении Собчак из-за оскорбления чувств верующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения устроила на свадебной вечеринке эротические танцы на сцене в нижнем белье. Все подробности о свадьбе Собчак и Богомолова читайте здесь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.