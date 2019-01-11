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''Откусят себе хвост!'' Муж Собчак разозлился из-за слухов о разводе

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Муж российской журналистки Ксении Собчак актер Максим Виторган гневно обратился к пользователям сети. Его фолловеры отметили, что в последнее время актер сильно изменился и его поведение испортилось.

Также многие поклонники актера заявили, что Собчак негативно повлияла на него. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

''Откусят себе хвост!'' Муж Собчак разозлился из-за слухов о разводе

Журнал OK!

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"Хотел подписать фото: "На х*й с пляжа!". Но подумал, что Мастера Универсального и Досконального Анализа Карточек Инстаграма (сокращенно : МУД*КИ) на радостях откусят себе хвост, и поэтому подпишу просто: "За работу, товарищи! Сказочных профессиональных достижений вам! И да пребудет с вами дух трудовика!", — написал Виторган.

Хотел подписать фото: "На хуй с пляжа!", но подумал, что Мастера Универсального и Досконального Анализа Карточек Инстаграма (сокращённо : МУДАКИ) на радостях откусят себе хвост, и поэтому подпишу просто: "За работу, товарищи! Сказочных профессиональных достижений вам! И да пребудет с вами дух трудовика!" #вгороделжедмитрове навстречу #премьера #несчастныйслучай #белоголовцев #кортнев #бабушкина #вдовина

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Пользователям сети не понравилось высказывание Виторгана.

''Откусят себе хвост!'' Муж Собчак разозлился из-за слухов о разводе
''Откусят себе хвост!'' Муж Собчак разозлился из-за слухов о разводе
''Откусят себе хвост!'' Муж Собчак разозлился из-за слухов о разводе
''Откусят себе хвост!'' Муж Собчак разозлился из-за слухов о разводе
''Откусят себе хвост!'' Муж Собчак разозлился из-за слухов о разводе

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Интересно, а кто ей хвост откусил? Виртоган или до него?
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