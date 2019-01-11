''Откусят себе хвост!'' Муж Собчак разозлился из-за слухов о разводе

Муж российской журналистки Ксении Собчак актер Максим Виторган гневно обратился к пользователям сети. Его фолловеры отметили, что в последнее время актер сильно изменился и его поведение испортилось.

Также многие поклонники актера заявили, что Собчак негативно повлияла на него. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Журнал OK!

"Хотел подписать фото: "На х*й с пляжа!". Но подумал, что Мастера Универсального и Досконального Анализа Карточек Инстаграма (сокращенно : МУД*КИ) на радостях откусят себе хвост, и поэтому подпишу просто: "За работу, товарищи! Сказочных профессиональных достижений вам! И да пребудет с вами дух трудовика!", — написал Виторган.

Пользователям сети не понравилось высказывание Виторгана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Собчак и актер Максим Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 году у них родился сын.

В декабре 2018-го появились слухи, что их отношения оказались на грани разрыва, поскольку телеведущая закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым.

Собчак сначала не комментировала, но потом опубликовала заявление у себя в Instagram.

1 января Виторган показал совместное фото, но после этого Собчак опубликовала большой пост, в котором назвала 2018-й год переломным.

После Нового года пара отправилась на Мальдивы, а поклонники подловили их на лжи о семейном счастье.

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