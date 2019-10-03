"Открыли глаза!" Брежнева сделала громкое заявление об измене Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева отреагировала на слухи об измене мужа Константин Меладзе.

Так, звезда в ироничной форме заявила, что восхищается способностями Константина. Ее удивляет, как у него хватает сил заниматься бизнесом, семьей, да еще и крутить роман с солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Об этом Брежнева написала на своей странице в Instagram.

"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить продюсерским центром, курировать 5 своих проектов, быть наставником в "Голосе", писать песни, снимать клипы, заниматься семьей. Также принимать участие во всем, что происходит в моей жизни...и еще, по словам прессы, погуливать с Эрикой! Ну просто браво. Товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза", — написала Брежнева.

Вера Брежнева и Константин Меладзе Фото: versiya.info

Напомним, что о романе Меладзе с Эрикой Герцег начали писать Telegram-каналы. Однако подтверждение информация не получила. И, судя по всему, Брежнева также скептически относится к слухам об измене мужа.

Вера Брежнева и Константин Меладзе Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что певица Альбина Джанабаева прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Она раскрыла причину.

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