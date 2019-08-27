"Откровенное богохульство!" Лобода разгневала сеть из-за Пугачевой

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, возмутила пользователей сети тем, что исполнила песню Аллы Пугачевой. Так, артистка выступила с композицией "Живи спокойно, страна" на фестивале "Новая волна".

Поклонники Лободы отметили, что ей рано петь подобные песни. Кроме того, в сети раскритиковали образ, в котором певица вышла на сцену.

"Проще надо быть! Что-то перебор", "Ну вышла бы тогда голая, всегда нравилось, как она пела, после этого выхода очень неприятное чувство", "Песня получилась вялой, не проникновенной. Кроме Пугачевой никто не исполнит ее лучше", "До Пугачевой далеко", "Впервые не понравилось все", "Что за откровенное богохульство? Это ее лидер Rammstein научил?", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода и ее коллега Алла Пугачева возмутили пользователей сети. Так, артистки на фестивале "Новая волна" засветились на совместном видео.

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