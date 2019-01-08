Отказались от захоронения: родственники Криса Кельми попрощались с ним после скандала с моргом

8 января состоялось прощание с российским музыкантом Крисом Кельми, который скончался 1 января. Родственники артиста отказались от захоронения и кремировали тело звезды.

Отмечается, что церемония прощания была закрытой. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Крис Кельми РИА Новости

"Прощание было закрытым. Присутствовали только самые близкие родственники и друзья. Всего около двадцати человек. Были оба брата, жена и сын. Кристиан очень переживал", - пишет издание.

Крис Кельми СтарХит

Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье на 64 году жизни. В последнее время певец жил затворником. Еще в декабре поговаривали, что у него есть проблемы со здоровьем.

Как ранее писал OBOZREVATEL, тело музыканта долгое время не могли забрать из морга, а некоторые родственники покойного не знали дату похорон.

Родной брат и директор певца Евгений Суслин заявил, что он возмущен тем фактом, что семья Кельми (жена Людмила и сын Кристиан) решила похоронить артиста без публичной церемонии прощания.