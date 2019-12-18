Российская телеведущая Ксения Собчак поскандалила с супругом бывшей подруги, писателем Александром Цыпкиным.

Причиной послужила фотография в Instagram, на которой известная бизнес-леди и модель Оксана Лаврентьева позирует совершенно голой.

Собчак поскандалила с Цыпкиным из-за голого фото Лаврентьевой

"Как мотивировать себя заниматься спортом? Увидев это фото, я поняла, что пахала в спортзале не напрасно и бросать нельзя", – подписала она под своим снимком.

В комментариях Собчак высказалась на тему обнаженных фотографий знаменитостей, особенно, которым выше 40 лет.

Голая Оксана Лаврентьева спровоцировала скандал между мужем и Собчак instagram/olololnew

"Давно заметила по фоткам в "Инстаграме" – чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. При чем, если в 20 лет это смотрится, как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ выглядит, как отчаянный призыв "хотите меня скорее", – написала Собчак.

Ксения Собчак instagram/xenia_sobchak

Этот комментарий совершенно не понравился Цыпкину, который решил под заявлением журналистки оставить гневное сообщение.

"Не завидуй. От**ись уже от Оксаны. Ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Забудь ее", – отметил он.

Собчак не заставила долго ждать ответа. Она заявила, что Ципкин воспринимает на свой счет то, к чему не имеет совершенно никакого отношения. Более того, журналистка отметила, что все и без того завидуют паре.

Как выглядит Оксана Лаврентьева – фото

Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин instagram/olololnew

Оксана Лаврентьева с мужем Александром Цыпкиным в постели instagram/olololnew

Оксана Лаврентьева с каре instagram/olololnew

Оксана Лаврентьева до стрижки instagram / olololnew

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Собчак сцепилась с бывшейш невестой Николая Баскова, фотомоделью Викторией Лопыревой из-за поста девушки в соцсети.

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