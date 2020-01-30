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30 января • обновлено в 08:39
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Отец умершего Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука

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Отец российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), который умер в феврале прошлого года, Александр Толмацкий потребовал у вдовы артиста провести ДНК-тест для внука.

Об этом отец рэпера заявил в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Александр Толмацкий

Александр Толмацкий

кадр из видео "Андрей Малахов.Прямой эфир"

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Толмацкий сомневается, что Тони является родным сыном Децла. Кроме того, мужчина возмущен тем, что вдова артиста не вписала имя Децла в свидетельство о рождении сына.

Децл с сыном Тони

Децл с сыном Тони

vokrug.tv

Также Александр признался, что вдова Децла пыталась признать Тони сыном рэпера без экспертизы:

"Она пыталась признать Тони сыном без экспертизы, но у меня теперь есть некие сомнения. Я хочу сделать эту экспертизу. Я хочу быть точно уверен, что это его сын. Более того, даже если экспертиза покажет что-то не то, я и Ирина все-равно будем относиться к нему, как к внуку".

Децл с сыном Тони

Децл с сыном Тони

cosmo.ru

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Автор
Анна Михно
Персона
Децл (Кирилл Толмацкий)
Место
Россия
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фил филька
фил филька
бабло и авторские права начали пилить родственнички))
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