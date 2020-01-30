Отец умершего Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука

Отец российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), который умер в феврале прошлого года, Александр Толмацкий потребовал у вдовы артиста провести ДНК-тест для внука.

Об этом отец рэпера заявил в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Александр Толмацкий кадр из видео "Андрей Малахов.Прямой эфир"

Толмацкий сомневается, что Тони является родным сыном Децла. Кроме того, мужчина возмущен тем, что вдова артиста не вписала имя Децла в свидетельство о рождении сына.

Децл с сыном Тони vokrug.tv

Также Александр признался, что вдова Децла пыталась признать Тони сыном рэпера без экспертизы:

"Она пыталась признать Тони сыном без экспертизы, но у меня теперь есть некие сомнения. Я хочу сделать эту экспертизу. Я хочу быть точно уверен, что это его сын. Более того, даже если экспертиза покажет что-то не то, я и Ирина все-равно будем относиться к нему, как к внуку".

Децл с сыном Тони cosmo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Децл умер в ночь на 3 февраля после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

Перед смертью у Толмацкого случился припадок – у артиста сперва начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.

Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.

Многие подозревали, что причиной являются наркотики. Однако вскрытие показало, что в организме отсутствовали вещества.

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