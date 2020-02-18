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18 февраля • обновлено в 21:11
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"Отец топтался по голове": участница "Від пацанки до панянки" ошарашила признанием

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На Новом канале стартовало реалити "Від пацанки до панянки". Во время первого выпуска одна из участниц Виктория Кошутина поразила жутким признанием о побоях в семье.

Так, 20-летняя одесситка Виктория рассказала, что не общается со своими родителями из-за постоянного домашнего насилия. Отец девушки бил ее до потери сознания, сообщила пресс-служба Нового канала.

Виктория Кошутина

Виктория Кошутина

Пресс-служба проекта

"Как-то я пришла домой, а отец был злой и начал бить меня. Бил руками, ногами, а потом буквально топтался по моей голове. Я истекала кровью. Несколько раз теряла сознание. А мама? Мама выбрала его", – удивила откровением участница реалити.

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Также она добавила, что именно из-за этого начала употреблять алкоголь и наркотики, однако такой способ жизни может привести к фатальному концу.

Виктория Кошутина

Виктория Кошутина

Пресс-служба Нового канала

"Единственное, что помогает мне унять боль и забыть об этом – алкоголь и наркотики. Я понимаю, что долго в таком ритме не протяну. Закончу или в каком-то реабилитационном центре, или, еще хуже, в тюрьме, или же вообще умру", – добавила 20-летняя девушка.

Виктория Кошутина

Виктория Кошутина

Пресс-служба Нового канала

Виктория Кошутина

Виктория Кошутина

Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, участница реалити "Від пацанки до панянки" Карина Завиша вместо Школы леди отправилась в реабилитационный центр, где будет лечиться от алкоголизма.

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Автор
Ева Романова
Теги
Новый канал шоу Від пацанки до панянки
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тимчук нина
тимчук нина
Не всем везет с детьми.
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