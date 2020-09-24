Отец Тесака заметил следы насилия на теле сына
Отец националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, заявил, что обнаружил следы пыток на теле сына.
В видеообращении, которое опубликовал Telegram канал Mash, Сергей Марцинкевич рассказал, что осмотрел труп сына и обнаружил на его теле следы инъекции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Там были следы пыток, оторванные две ногтевые пластины на ногах", – отметил Марцинкевич-старший.
Отец "Тесака" также призвал не верить в версию с самоубийством. Отметим, что тело Марцинкевича два дня не выдавали родственникам. Сотрудники морга ссылались на карантин или говорили о недостатке подписей на документах родственников погибшего.
Как сообщал OBOZREVATEL:
тело Марцинкевича было найдено в луже крови в одной из редких камер СИЗО №3 в Челябинске, где он находился за решеткой с 2014 года.
Шоумен Стас Барецкий, который поддерживал дружеские отношения с активистом, указал, что его суицид инсценировано – по версии Барецкого, "Тесака" могли убить.
Марцинкевич также выступал на украинском телевидении. В программах националист рассказывал, как боролся с педофилией благодаря собственной организации "Оккупай-педофиляй".