Отец Рианны заболел коронавирусом: подробности

Отец известной американской певицы Рианны 66-летний Рональд Фенти заболел коронавирусом.

Он признался, что из-за прогрессирования болезни оказался на грани жизни и смерти, пишет издание The Sun.

Рональд Фенти признался, что недавно тест на коронавирус показал положительный результат, а симптомы недуга были настолько мощными, что он даже не надеялся на выздоровление.

"У меня горело тело и лицо от сильной температуры. Я опасался худшего. Я думал, что умру, честно", – рассказал Рональд Фенти.

Узнав о смертельном диагнозе у отца, Рианна приобрела аппарат для искусственной вентиляции легких и направила его в Барбадос.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.