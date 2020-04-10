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10 апреля • обновлено в 18:06
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Отец Рианны заболел коронавирусом: подробности

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Отец известной американской певицы Рианны 66-летний Рональд Фенти заболел коронавирусом.

Он признался, что из-за прогрессирования болезни оказался на грани жизни и смерти, пишет издание The Sun.

Отец Рианны заболел коронавирусом: подробности

Рональд Фенти признался, что недавно тест на коронавирус показал положительный результат, а симптомы недуга были настолько мощными, что он даже не надеялся на выздоровление.

"У меня горело тело и лицо от сильной температуры. Я опасался худшего. Я думал, что умру, честно", – рассказал Рональд Фенти.
Отец Рианны заболел коронавирусом: подробности

Узнав о смертельном диагнозе у отца, Рианна приобрела аппарат для искусственной вентиляции легких и направила его в Барбадос.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.

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Автор
Мария Дидык
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