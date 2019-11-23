Отец потроллил откровенное фото дочери и стал звездой сети

19-летняя пользовательница Twitter Тара Райли с ником T опубликовала откровенный снимок, который впоследствии нашел ее отец. Он решил сделать фото-ответ дочери и запостил аналогичный кадр.

Так, девушка позировала в одних лишь трусах перед зеркалом. Свою обнаженную грудь она прикрыла руками. Отметим, что когда мужчина увидел столь пикантую публикацию дочери — не стал ее ругать. Он решил выбрать другой метод воспитания и спародировал ее.

Тара Райли Фото: twitter/taaarrrraa

"Не знаю, где она этому научилась", — подписал отец Тары фото.

Отец потроллил откровенное фото дочери Фото: twitter/taaarrrraa

Публикация за несколько дней собрала более 262 тысяч лайков, а пользователи сети отметили необычный подход мужчины к воспитанию дочери.

"Нам нравиться такой вид поддержки", "Это так замечательно", "Мне нравится отец, который не говорит взрослому, что ему делать", "Твой отец легенда", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту США мальчик подшутил над мамой, которая на неделю улетела по работе в Арканзас и стал звездой сети.

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