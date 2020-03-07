Отец умершей российской певицы Юлии Началовой сделал трогательное признание о ее дочери Вере.

Виктор Началов рассказал, что дочка Юлии, 13-летняя Вера Алдонина до сих пор пишет письма матери, которая умерла 16 марта 2019 года. Об этом сообщила "Экспресс газета".

Трогательную историю о внучке Виктор Началов описал в книге "Юлия Началова. Письма отца к дочери". В ней родители исполнительницы делятся своими эмоциями и воспоминаниями об умершей дочке.

Юлия Началова с дочкой Экспресс газета

По словам Началова, 13-летняя девочка до сих пор не может свыкнуться с трагедией и продолжает писать покойной матери письма.

"Твоя дочь продолжает писать тебе письма. Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой. Что тебе хорошо... Так пишет Вера. Со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос. Так бывает... А я должен сохранить память о тебе", – написал Виктор.

Началова с родителями ТВ Центр

Сейчас Вера живет с бабушкой и дедушкой, но в то же время проводит достаточно времени с папой — футболистом Евгением Алдониным. Виктор Началов признается, что именно Вера помогла им с матерью Юлии пережить страшную трагедию. Девочка стала "той самой ниточкой, которая связала пожилую семейную пару с жизнью".

"Если бы не Вера, не ее испуганные глаза, мы с Таей, наверно закричали бы на всю вселенную, чтобы поведать миру о страшном горе. Но Вера здесь же, в этой сутолоке, она никуда не хочет уезжать. Твоя дочка не плачет, чтобы не расстраивать нас. И приходится сжимать душу в кулак. И молчать, чтобы не напугать нашу внучку. Вера – это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног", – заключил Началов.

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