Отец умершей российской певицы Юлии Началовой сделал трогательное признание о ее дочери Вере.
Виктор Началов рассказал, что дочка Юлии, 13-летняя Вера Алдонина до сих пор пишет письма матери, которая умерла 16 марта 2019 года. Об этом сообщила "Экспресс газета".
Трогательную историю о внучке Виктор Началов описал в книге "Юлия Началова. Письма отца к дочери". В ней родители исполнительницы делятся своими эмоциями и воспоминаниями об умершей дочке.
Юлия Началова с дочкой
Экспресс газета
По словам Началова, 13-летняя девочка до сих пор не может свыкнуться с трагедией и продолжает писать покойной матери письма.
"Твоя дочь продолжает писать тебе письма. Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой. Что тебе хорошо... Так пишет Вера. Со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос. Так бывает... А я должен сохранить память о тебе", – написал Виктор.
Началова с родителями
ТВ Центр
Сейчас Вера живет с бабушкой и дедушкой, но в то же время проводит достаточно времени с папой — футболистом Евгением Алдониным. Виктор Началов признается, что именно Вера помогла им с матерью Юлии пережить страшную трагедию. Девочка стала "той самой ниточкой, которая связала пожилую семейную пару с жизнью".
"Если бы не Вера, не ее испуганные глаза, мы с Таей, наверно закричали бы на всю вселенную, чтобы поведать миру о страшном горе. Но Вера здесь же, в этой сутолоке, она никуда не хочет уезжать. Твоя дочка не плачет, чтобы не расстраивать нас. И приходится сжимать душу в кулак. И молчать, чтобы не напугать нашу внучку. Вера – это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног", – заключил Началов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, который возник при осложнении болезни.
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