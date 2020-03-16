Главная Новости
16 марта • обновлено в 07:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Отец Началовой обратился к певице

799
Читать материал на украинском

Отец российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, Виктор обратился к покойной дочери на страницах книги "Юлия Началова. Письма отца к дочери".

Фрагменты из книги опубликовало издание КП.

Юлия Началова

Юлия Началова

mk.ru

"Юля, на твоей могиле много цветов и твой улыбающийся портрет. По-прежнему толпятся люди. Еще бы! Теперь, после смерти, ты вдруг стала их кумиром. Люди, люди… Почему при жизни вы завидуете человеку, ищете в нем изъяны, собираете сплетни? А после смерти объявляете этого же человека почти святым. Не обращай на это никакого внимания. У тебя есть настоящие друзья, и они по-своему пытаются сберечь память о тебе. Светлую память. Мы очень стараемся очистить от налипающей грязи твой прекрасный образ. Ты ведь все видишь и слышишь, Юля?", – пишет отец певицы.

Юлия Началова

Юлия Началова

vokrug.tv

"Твоя дочь продолжает писать тебе письма... Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой. Что тебе хорошо… Так пишет Вера. Но ей только двенадцать. И со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос. Так бывает… А я должен сохранить память о тебе. О твоем характере, таланте, о твоей красоте и доброте… Должен постоянно поддерживать горящий костер памяти. Я должен жить во что бы то ни стало. Ты ведь понимаешь меня, Юля?", – пишет Виктор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Анна Михно
Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги