Отец российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, Виктор обратился к покойной дочери на страницах книги "Юлия Началова. Письма отца к дочери".

Фрагменты из книги опубликовало издание КП.

Юлия Началова mk.ru

"Юля, на твоей могиле много цветов и твой улыбающийся портрет. По-прежнему толпятся люди. Еще бы! Теперь, после смерти, ты вдруг стала их кумиром. Люди, люди… Почему при жизни вы завидуете человеку, ищете в нем изъяны, собираете сплетни? А после смерти объявляете этого же человека почти святым. Не обращай на это никакого внимания. У тебя есть настоящие друзья, и они по-своему пытаются сберечь память о тебе. Светлую память. Мы очень стараемся очистить от налипающей грязи твой прекрасный образ. Ты ведь все видишь и слышишь, Юля?", – пишет отец певицы.

Юлия Началова vokrug.tv

"Твоя дочь продолжает писать тебе письма... Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой. Что тебе хорошо… Так пишет Вера. Но ей только двенадцать. И со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос. Так бывает… А я должен сохранить память о тебе. О твоем характере, таланте, о твоей красоте и доброте… Должен постоянно поддерживать горящий костер памяти. Я должен жить во что бы то ни стало. Ты ведь понимаешь меня, Юля?", – пишет Виктор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.

Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.

Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.

16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.

Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.

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