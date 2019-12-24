Отец Лободы попался на антисемитском посте

Отец певицы Светланы Лободы Сергей Лобода попался на антисемитском посте.

62-летний Сергей Лобода не очень активно, но ведет страницу в Фейсбуке.

И, в частности, 26 февраля он там сделал репост явно антисемитского поста:

Фейсбук Сергея Лободы - отца певицы Светланы Лободы

А 6 февраля отец Лободы сделал репост по поводу Владимира Зеленского:

Фейсбук Сергея Лободы - отца певицы Светланы Лободы

Кстати, сама Лобода в одном из интервью заявила, что "надеется на Зеленского".

"Я очень надеюсь на то, что Владимир Зеленский в силу того, что он творческий человек, все наладит. Мне хочется, чтобы все было хорошо. И я очень верю, что вскоре я смогу вернуться в свою страну с огромным концертом", - сказала Лобода в интервью Ксении Собчак.

Сергей Лобода также постит фото с родственниками.

Здесь он с матерью Лободы Натальей и дочерью Ксенией (младшей сестрой Светланы Лободы):

А здесь со старшей внучкой Евангелиной (дочерью Светланы Лободы):

Как сообщал OBOZREVATEL, певец Тилль Линдеманн, который считается отцом второго ребенка Светланы Лободы, оказался на шокирующем рождественском фото.

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