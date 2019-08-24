"Отец – Линдеманн?" Лобода показала повзрослевшую дочь

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала новое фото с младшей дочерью Тильдой.

Два снимка, сделанных на борту самолета, артистка обнародовала на своей странице в Instagram.

"Мой кислород в безвоздушном пространстве", – написала она в посте.

Светлана Лобода Соцсети

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

Фанаты оценили фотографии тысячами лайков, а также в очередной раз поинтересовались об отце девочки.

"Такая большая уже", "Взрослая", "Сразу видно, чья дочь", "Тильда Тилльевна", "Муж где?" "Какая прическа у нее", – пишут в комментариях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года украинская певица Светлана Лобода родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля Линдеманна используется "для отвода глаз".

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