"Я буду скучать": Билык сообщила о трагедии в семье

У украинской певицы Ирины Билык во вторник, 15 октября, умер отец.
Об этом рассказала сама артистка, опубликовав видео со своими родителями на странице в Instagram.
Она уточнила, что это произошло в день рождения мужчины. "Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", – написала певица.
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Отметим, соболезнования Билык в комментариях под постом высказали российские артисты, в частности, Алина Гросу и Филипп Киркоров.
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык поздравила страну с Днем Государственного флага Украины.
Ко дню рождения лидера группы "Скрябін" Андрея Кузьменко она вспомнила, каким он был при жизни.
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