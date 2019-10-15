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16 октября • обновлено в 00:31
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"Я буду скучать": Билык сообщила о трагедии в семье

1.1т Читать материал на украинском

У украинской певицы Ирины Билык во вторник, 15 октября, умер отец.

Об этом рассказала сама артистка, опубликовав видео со своими родителями на странице в Instagram.

Она уточнила, что это произошло в день рождения мужчины. "Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", – написала певица.

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"Я буду скучать": Билык сообщила о трагедии в семье

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Отметим, соболезнования Билык в комментариях под постом высказали российские артисты, в частности, Алина Гросу и Филипп Киркоров.

"Я буду скучать": Билык сообщила о трагедии в семье

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык поздравила страну с Днем Государственного флага Украины.

Ко дню рождения лидера группы "Скрябін" Андрея Кузьменко она вспомнила, каким он был при жизни.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Ирина Билык
Место
Украина
Теги
видео Instagram смерть шоу-бизнес
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