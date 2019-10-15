"Я буду скучать": Билык сообщила о трагедии в семье

У украинской певицы Ирины Билык во вторник, 15 октября, умер отец.

Об этом рассказала сама артистка, опубликовав видео со своими родителями на странице в Instagram.

Она уточнила, что это произошло в день рождения мужчины. "Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", – написала певица.

Коллаж

Отметим, соболезнования Билык в комментариях под постом высказали российские артисты, в частности, Алина Гросу и Филипп Киркоров.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык поздравила страну с Днем Государственного флага Украины.

Ко дню рождения лидера группы "Скрябін" Андрея Кузьменко она вспомнила, каким он был при жизни.

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