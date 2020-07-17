Отец Фриске встревожил сообщением о здоровье Заворотнюк: повторяется история Жанны

Отец российской певицы Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году от рака мозга, Владимир Копылов заявил, что опасается за здоровье болеющей актрисы Анастасии Заворотнюк. По его мнению у нее может повториться трагическая история Жанны.

Так, в 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому (рак мозга). Недавно стало известно, что артистку после длительной интенсивной терапии выписали из клиники. Отец Фриске, в свою очередь, заявил, что у Жанны при аналогичном диагнозе осложнения начались именно после выписки. Поэтому его тревожит ситуация Заворотнюк, пишет "Собеседник".

Анастасия Заворотнюк уже год ведет борьбу с раком eto314.com

"Трудно сказать, хорошо это или плохо, когда человека отпускают из больницы. Нам тоже разрешили в какой-то момент побыть дома. Тогда Жанне стало лучше, и на протяжении четырех месяцев все было хорошо. А потом резко наступило ухудшение. И за семь месяцев она ушла. И неизвестно, как будет в случае с Настей (Заворотнюк). Дай Бог, чтобы лечение помогло этой девочке!" – высказался Владимир Копылов.

По информации отца Фриске, Анастасию лечат от опухоли мозга лекарством, которое в свое время предлагали Жанне. Тогда врачи уверяли: это средство сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Но до Фриске оно так и не дошло.

"Шепелев тогда не захотел... Он все прятался от этого лекарства. Хотя нам говорили, что это очень хорошее средство, которое убивает вирусы. Нам предлагал его профессор из Санкт-Петербурга. Нужно было туда ехать, наблюдаться. Но Шепелев не захотел. Хотя, быть может, что-то из этого и получилось бы", – добавил он.

Семья Жанны Фриске Joinfo

Отец Жанны Фриске выразил надежду, что Заворотнюк все же сможет победить болезнь и еще выйти на сцену.

"Я надеюсь, что у Насти получится, потому что сейчас существуют более прогрессивные методы. Они к нам не обращались за советом. У них есть свои люди. Да и что к нам обращаться? Если бы мы спасли Жанну, то одно дело. А мы, к сожалению, не смогли..." – подытожил он.

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