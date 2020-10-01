Отец Фриске рассказал, как Шепелев издевался над его дочерью

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что Дмитрий Шепелев жестоко обращался с его дочерью, потому что ее внешность заметно изменилась из-за рака.

В беседе с корреспондентом издания "Собеседник" мужчина признался, что телеведущий начал оскорблять свою жену еще во время лечения болезни и прохождения курса реабилитации.

"Говорил ей: "Ты страшная, никому не будешь нужна!". Если моя дочь у него что-то просила, он это делал, но с большой неохотой и сарказмом. Спрашивал у всех: "Сможет ли Жанна вернуться в свою прежнюю форму, стать такой же красивой, как и до болезни?" – поделился Владимир Борисович.

Владимир Фриске с дочерью Жанной. вокруг ТВ

По его словам, Шепелев перестал заходить к жене в комнату после того, как узнал, что она уже не будет такой, как раньше. Однако и сама Жанна не хотела видеть своего мужа. Поэтому телеведущий посещал ее, чтобы увидеть сына Платона.

"Об этом знали друзья Жанны: Лера Кудрявцева, Ольга Орлова, подруга Ксюша, Влад Лисовец. Они говорили об этом моей жене Ольге – маме Жанны, а от меня скрывали. Так как понимали: если я узнаю, могу с Шепелевым что-то сделать прямо на месте! До конца своей жизни его не прощу!" – добавил Фриске.

Как сообщал OBOZREVATEL, поп-звезда Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Со злокачественной неоперабельной опухолью певица боролась около двух лет. Тогда ее постоянно поддерживал муж, телеведущий Дмитрий Шепелев. Он самостоятельно воспитывает их общего сына Платона, которому недавно исполнилось семь лет (на момент смерти матери мальчику было два года).