Отец 30 часов набивал татуировку родимого пятна, чтобы поддержать маленького сына. Трогательное видео

Канадец Дерек Пру провел 30 часов в тату-салоне, чтобы поддержать своего сына. Мужчина сделал себе татуировку, похожую на родимое пятно восьмилетнего мальчика, чтобы тот меньше стеснялся своей особенности.

На такую авантюру отец Дерека-младшего решился в тот момент, когда заметил, что сын отказывается снимать футболку в бассейне. Он захотел показать своему ребенку, что он "не один такой". Об этом сообщает издание Global News.

"Он всегда гордился своим родимым пятно, а потом я заметил, что он начал скрывать его. Я подумал, что он стал немного стесняться. И тогда я захотел сделать себе такое же, чтобы он знал, что не один такой", – заявил Дерек.

Отец 30 часов делал тату, чтобы вернуть сыну уверенность в себе скриншот с видео

Пру-старший думал, что управится за один сеанс, но в итоге ему пришлось сходить в тату-салон девять раз – суммарно он провел там около 30 часов. Из-за положения и размеров татуировки отцу пришлось несколько раз вводить местную анестезию.

"Я думал, что одного сеанса достаточно. Но запланированные три часа превратились примерно в 30. Первый сеанс, по-моему, длился около четырех часов. Я не смотрел на то, что получается, и решил, что через четыре часа все будет готово. По прошествии этого времени я спросил, закончена ли работа, на что мастер ответил: "Я почти закончил с набросками", – поделился мужчина.

Отец 30 часов делал тату, чтобы вернуть сыну уверенность в себе скриншот с видео

Отмечается, что сын Дерека не подозревал о том, что делает отец, пока они в очередной раз не пришли в бассейн. Дерек-младший снова не хотел снимать футболку, пока не увидел, что у его отца теперь есть такое же "родимое пятно", как и у него. Тогда он понял, что ему нечего стесняться и поборол свой страх.

Дерек Пру с сыном скриншот с видео

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