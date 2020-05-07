Отели в Турции ведут ограничения для туристов из-за коронавируса: подробности

Турецкие отели введут ряд ограничений во время работы в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает газета Sabah. По словам инсайдеров, летом 2020 года гостиницы смогут быть заполнены только на 60%. При заселении у туристов будут измерять температуру и выдавать им медицинские маски. Также отдыхающих с симптомами заболевания будут размещать в специальной карантинной зоне.

Фото: biletik.aero

Кроме того, в каждом отеле участится уборка, включая дезинфекцию дверных ручек и поверхностей. А после выселения туристов в номера в течение 12 часов не будут заселять новых гостей.

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Отдельные меры примут в местах общественного питания. Например, в отелях, где действует система "все включено", продукты разместят за стеклянной перегородкой. А кофемашины и автоматы с напитками и вовсе станут недоступны для общего пользования. Кроме того, количество людей в помещении также будет ограничено, а столики будет разделять полутораметровая дистанция.

Фото: unian.net

Также в отелях закроются SPA-центры и фитнес-залы, а на пляжах будет соблюдаться обязательная социальная дистанция.

Фото: turktrip.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Турции кризис вынуждает турецких отельеров менять принципы работы. В частности, систему "все включено" могут заменить на питание по меню.