Отель Ротару в Крыму разорился: что стало причиной

Отель Villa Sofia 72-летней украинской артистки Софии Ротару в Ялте, что в оккупированном Крыму, не открылся после снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Ворота люксового отеля перемотаны проволокой, все окна зашторены, а с территории ресторана вывезена вся мебель. Официальная причина закрытия виллы – "реновация", пишет Super.ru.

Последний раз Ротару и ее родственников видели здесь больше года назад, хотя до этого появлялись регулярно. В 2008 году артистка приобрела особняк на набережной и превратила его в люксовый отель на 12 номеров.

Отель Ротару в Крыму разорился РИА Новости

Сложности в бизнесе певицы появились после того, как Россия оккупировала Крым, ведь Ротару имеет украинское гражданство. Кроме того, постояльцы Villa Sofia жаловались на плохое обслуживание и на заоблачные цены (7500-17000 гривен за ночь).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Ротару увеличила свои гонорары за выступления на корпоративах в 4 раза за последние 20 лет.