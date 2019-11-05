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5 ноября • обновлено в 08:25
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От Слепакова? Звезду кино из РФ заподозрили в беременности

1.3т Читать материал на украинском

Поклонники 36-летней российской актрисы Светланы Ходченковой заподозрили ее в беременности. Так. многие обратили внимание на то, что все чаще артистка начала носить мешковатую одежду.

Кроме того, не так давно появились слухи о ее романе с 40-летним комиком Семеном Слепаковым.

Слепаков и Ходченкова

Слепаков и Ходченкова

eg.ru

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Сейчас фанаты Светланы снова обсуждают ее отношения с Семеном и считают, что артистка находится в интересном положении и все чаще спрашивают у актрисы не беременна ли она.

#dayoff 🦋 .... @maxmara

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Как ранее писал OBOZREVATEL, слухи о романе между популярным российским юмористом Семеном Слепаковым и актрисой Светланой Ходченковой получили свое подтверждение. Так, влюбленных заметили в Эрмитаже, где они целовались и обнимались.

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Персоны
Семен Слепаков Светлана Ходченкова
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