От Пугачевой до Depeche Mode: какая музыка играла на дискотеках в СССР

Советская молодежь узнала о классическом понятии "дискотека" в начале 80-х годов прошлого века. Тогда эти мероприятия мало напоминали современные клубные тусовки: цензура контролировала и эту сферу досуга.

Изначально на дискотеках довольно нечасто можно было услышать западные хиты, под которые отрывались в Европе и США. О том, как проходили советские дискотеки и под что "тусовалась" молодежь в СССР, рассказал в своей колонке на Live Journal белорусский блогер Максим Мирович.

Дискотека СССР maxim-nm.livejournal.com

Как появились дискотеки в СССР

Считается, что первая в СССР дискотека появилась в Латвии – тогда нередко модные новинки приходили первыми именно в приграничные города и республики.

Главное отличие дискотеки от "танцевальных вечеров", которые были популярны у молодежи в 40-60-х года в том, что вместо живого ансамбля там играли музыкальные записи, за состав и очередность которых отвечал диджей (или, как тогда говорили, "диск-жокей"), нередко с помощником.

Диск-жокей размещался, как правило, за отдельным столиком (если дискотека проходила, например, в ресторане) либо на каком-нибудь подиуме или сцене. Записи включались с пластинок либо с бобин, а позже – с аудиокассет. Если техника была пленочной, то у диск-жокея было, как правило, два магнитофона: пока с первого магнитофона играла музыка, диск-жокей готовил на втором новую композицию, перематывая пленку на нужный момент.

Советская дискотека WomanWiki

Какая музыка была популярна на советских дискотеках

До начала 80-х молодежь танцевала и развлекалась под советские "хиты", которые тщательно проверяла цензура. Позже на танцполах того времени можно было услышать и зарубежные треки, однако обязательно диджей должен был на протяжении вечера включать еще и песни популярных в СССР артистов.

Так, западные ансамбли звучали исключительно вперемешку с советской эстрадой, вроде Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева.

С началом перестройки, примерно с 1985 года цензура в отношении музыки ослабла, и музыка на дискотеках практически полностью стала состоять из "ритмов зарубежной эстрады". Популярными были такие группы, как ABBA, Modern Talking, CC-Catch, Boney M.

Пикабу

В самые последние годы существования СССР были также популярны синтпоп-команды: Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure.

Сама музыкальная программа строилась обычно так – 4-5 быстрых танцевальных треков, потом один "медляк", во время которого можно было пригласить понравившуюся во время быстрых танцев девушку, затем опять быстрые композиции.

Интересно, что практически обязательным был "белый танец", во время которого девушки приглашали парней.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в СССР воровали зарубежные хиты.

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