От пацанки до сексуальной красотки: как изменилась Лена Третьякова из "Ранеток"

23 декабря свой день рождения отмечает российская актриса Елена Третьякова, известность к которой пришла после роли в сериале "Ранетки".

В этом году звезде исполняется 31 год. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как изменилась актриса за пять лет — именно столько прошло с момента выхода последней серии "Ранеток".

Группа "Ранетки" Сплетник

Актриса родилась в польском городе Легница в 1988 году, однако детство провела в Москве. В 2005 году Третьякова стала участницей группы "Ранетки", о которой вскоре решили снять одноименный сериал.

Группа "Ранетки" Сплетник

Перед зрителями Лена предстала обычной школьницей, более похожей на пацанку. Девочка занималась спортом и носила совершенно не женственную одежду, которая скрывала ее фигуру.

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

До 2013 года Третьякова была участницей группы "Ранетки". С тремя другими девушками звезда ездила с концертами по России. Тысячи поклонников не только приходили на выступления группы, но и пытались повторять стиль участниц.

Группа "Ранетки" Сегодня

В частности, тогда многие девушки делали себе такую же стрижку, как у Третьяковой.

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

После ухода из группы Лена представила свои сольные композиции, однако добиться такой же популярность, как с "Ранетками", девушке уже не удалось.

Вместо этого Третьякова стала довольно успешным блогером в Instagram. За страницей девушки в соцсети следит более 200 тысяч подписчиков.

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Судя по всему, звезда увлекается психологией и помогает своим поклонникам решать проблемы.

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Примечательно, что с возрастом изменился и внешний вид девушки. Из пацанки Лена превратилась в сексуальную красотку.

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

В своей соцсети Третьякова часто делится откровенными фотографями, на которых демонстрирует обнаженное тело и шикарную фигуру.

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова Instagram @_lenatretyakova_

Кроме того, на радость фанатам "Ранеток", актриса до сих пор продолжает общаться с некоторыми участницами группы. Так, в своем Instagram знаменитость публикует снимки с Евгенией Огурцовой, Лерой Козловой и Нютой Байдавлетовой.

Группа "Ранетки" Instagram @_lenatretyakova_

Группа "Ранетки" Instagram @_lenatretyakova_

Лена Третьякова и Евгения Огурцова Instagram @_lenatretyakova_

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как изменилась главная героиня сериала Катя Пушкарева, которую сыграла актриса Нелли Уварова.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!